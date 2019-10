'Desperate Housewife' Felicity Huffman meldt zich aan in gevangenis IB

16 oktober 2019

03u14

Bron: Belga 0 Celebrities De Amerikaanse actrice Felicity Huffman, bekend van de tv-serie ‘Desperate Housewives’, heeft zich vandaag aangemeld in een gevangenis in Californië, waar ze twee weken achter de tralies zal zitten. De actrice werd in september veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf voor het betalen van 15.000 dollar (13.500 euro) om de toelatingsexamens aan de universiteit van haar oudste dochter te vervalsen.

De 56-jarige Huffman zal haar straf uitzitten in de federale correctionele instelling in Dublin, Californië, een licht bewaakte gevangenis waar ongeveer 1.200 vrouwelijke gevangenen zitten. Dat melden haar advocaten in een mededeling.

Na haar vrijlating moet Huffman nog eens 250 uur gemeenschapsdienst uitvoeren en blijft ze een jaar lang onder toezicht staan.

Smeergeld

De actrice pleitte schuldig in een corruptiezaak. Ze gaf toe 15.000 dollar te hebben betaald aan het hoofd van een bedrijf dat gespecialiseerd was in de voorbereiding van SAT-tests die toegang geven tot Amerikaanse universiteiten. Met het smeergeld wilde ze de resultaten van haar oudste dochter vervalsen zodat ze beter zou scoren.