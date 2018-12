“Demi Lovato opnieuw verliefd” TK

10 december 2018

08u37

Bron: ANP 0 Celebrities De 'goede' vriend waarmee Demi Lovato vorige maand gespot werd in Los Angeles, blijkt nu wellicht toch ietsje meer te zijn dan dat. Henry Levy, een ontwerper van wie de zangeres als een van de eerste artiesten kleding droeg tijdens optredens, zou het hart van Demi veroverd hebben, meldt TMZ.

De twee werden al meerdere malen samen gezien, maar hielden vol dat er verder niets gaande was tussen hen. Demi en Henry werden afgelopen weekend echter gespot bij restaurant Nobu in Malibu, waar ze de Grammy-nominatie van Demi vierden. Volgens TMZ gaven de twee elkaar een kus op de mond en hielden ze elkaars hand vast, wat volgens het medium ‘het bewijs’ zou zijn voor meer dan alleen vriendschap.

De ontwerper zou een goede invloed op haar hebben omdat hij niet drinkt en geen drugs gebruikt. De zangeres is herstellende, nadat ze in juni een overdosis drugs nam. Ze werd maar op het nippertje gered. “Demi wil zich nu omringen met mensen die haar de juiste energie geven en Henry is zo'n type. Ze brengen veel tijd met elkaar door, maar het laatste waar Demi nu mee bezig is, is daten. Ze is compleet gefocust op haar herstel en gezondheid. Henry helpt daar daarbij en is haar 'nuchtere' vriend," aldus een insider.

Demi Lovato shows major PDA with designer Henry Levy after their dinner date in Malibu, California. (via E! News) pic.twitter.com/luogAnxXng Pop Crave(@ PopCraveNet) link