"Demi Lovato is 90 dagen clean"

28 oktober 2018

02u24

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt de goede kant op te gaan met Demi Lovato. Volgens haar moeder heeft de zangeres al 90 dagen geen drugs gebruikt. Dianna De La Garza deed haar uitspraken in de podcast Conversations with Maria Menounos.

Demi werd eind juli opgenomen na een overdosis. Dianna zegt dat ze niet wist hoe erg haar dochter verslaafd was. "Ik wist wel dat ze niet altijd even nuchter was. Maar ik had geen idee waar ze mee bezig was", zei ze. "Ik woon niet met haar samen. Ik wist alleen dat ze niet altijd even nuchter was."

Dianna is blij dat het nu weer de goede kant op gaat met haar dochter. "Ze is negentig dagen clean en daar ben ik vreselijk trots op", laat ze weten. "Verslaving is een ziekte en er vanaf komen is hard werken.”