'Debbie Harry jaren geleden verkracht door inbreker' SDE

07 augustus 2019

18u07

Bron: ANP 0 Celebrities Debbie Harry (74), de zangeres van Blondie, is jaren geleden verkracht door een inbreker. Dat schrijft de zangeres volgens het magazine People in haar nog te verschijnen autobiografie ‘Face It’.

Op een avond werden Debbie Harry en haar toenmalige vriend, Blondie-gitarist Chris Stein, overvallen door een man dicht bij Steins huis in New York. Hij bond het koppel vast terwijl hij het huis doorzocht. “Hij neusde rond, op zoek naar iets dat ook maar iets waard was”, schrijft Harry in haar autobiografie. “De man verzamelde de gitaren en Chris’ fototoestel en maakte toen mijn handen los. Hij zei me om mijn broek uit te doen.” De inbreker verkrachtte Harry vervolgens. In haar autobiografie schrijft de zangeres dat ze de aanval snel van zich afzette: “De gestolen gitaren deden me meer pijn. We hadden verder geen materiaal." Ze is wel blij dat het gebeurde voordat aids een bekende ziekte werd: “Dan was ik in paniek geraakt.”

Wanneer het incident precies plaatsvond, is onbekend. Wel schrijft de nu 74-jarige Debbie dat het gebeurde voor de grote doorbraak van de band Blondie, die eind jaren 70 en begin jaren 80 grote hits scoorde met nummers als ‘Denis’, ‘Heart of Glass’ en ‘The Tide is High’.