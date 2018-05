'Dead and Gone'-rapper T.I. opgepakt wegens mishandeling TDS

16 mei 2018

20u55

Bron: ANP 0 Celebrities Rapper T.I. is vandaag, woensdag, opgepakt door de politie wegens mishandeling, wanordelijk gedrag en openbare dronkenschap. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder CNN.

De artiest, die eigenlijk Clifford Harris Jr. heet, vergaarde aan het begin van deze eeuw bekendheid in Amerika en scoorde daarna ook een aantal hits in Europa. Met singles als 'Live your Life' en 'Dead and Gone' haalde T.I. de Nederlandse hitlijsten. Ook werkte hij mee aan de wereldhit 'Blurred Lines' van Robin Thicke en Pharrell Williams.

De rapper werd afgelopen nacht gearresteerd in zijn woonplaats Stockbridge, in de staat Georgia. T.I. wilde zijn huis in, maar had zijn sleutel niet bij zich. Vervolgens raakte hij verwikkeld in een verhitte discussie met een bewaker van het wooncomplex, die hem niet binnen wilde laten.

Het is niet de eerste keer dat de 37-jarige artiest in aanraking komt met politie en justitie. In 2009 werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van ruim 100.000 dollar voor het kopen van machinegeweren en bijbehorende geluidsdempers. Drie jaar geleden raakte T.I. in opspraak vanwege een belastingschuld van 4,5 miljoen dollar.