"De gezondheid van mijn tweeling was in gevaar": Beyoncé na bevalling weken op intensive care TDS

06 augustus 2018

17u34

Bron: ANP 0 Celebrities Beyoncé heeft het sixpack dat ze voor de geboorte van haar tweeling had nog niet terug en maakt daar ook geen haast mee. De 36-jarige zangeres, die vorig jaar juni Rumi en Sir Carter op de wereld zette, stelt in het septembernummer van Vogue dat ze haar vollere lichaam accepteert.

"Ik woog 99 kilo op de dag dat Rumi en Sir geboren werden", schrijft Beyoncé bij de vele foto's die Tyler Mitchell van haar maakte voor het modeblad. De zangeres doet voor het eerst een boekje open over de geboorte van haar jongste kinderen. Zo onthult ze dat ze kampte met zwangerschapsvergiftiging. "Ik was opgezwollen", en dat de tweeling met een spoedkeizersnede ter wereld kwam. "De gezondheid van mijn kinderen was in gevaar. We hebben wekenlang doorgebracht op de intensive care voor pasgeborenen."

Beyoncé schrijft dat ze in de overlevingsmodus ging en pas maanden later bevatte wat er allemaal was gebeurd. "Ik had een zware operatie ondergaan. Ik had de tijd nodig om te helen, om te herstellen. Tijdens mijn herstel was ik lief voor mezelf en zorgde ik goed voor mezelf. Ik omarmde mijn vollere lichaam." Toen ze zich ging voorbereiden op haar optreden op Coachella pakte Beyoncé haar lijf aan, "maar ik had geduld en genoot van mijn rondingen. Mijn kinderen en man deden dat ook.''

Volgens Beyoncé is het belangrijk dat alle vrouwen "de schoonheid zien in hun natuurlijke lichaam". "Tot op de dag van vandaag zijn mijn armen, schouders, borsten en dijen voller. Ik heb een klein mamabuikje en maak geen haast daar afscheid van te nemen. Ik vind het realistisch. Als ik er klaar voor ben een sixpack te krijgen, ga ik ertegenaan en stop ik niet voor ik het weer heb. Maar voor nu voelt mijn kleine FUPA (Fat Upper Pussy Area, red.) als voorbestemd."