"De dingen die ik heb gezien": Sam Smith onder indruk van bezoek aan Irak TDS

Sam Smith is nog steeds erg onder de indruk van zijn bezoek aan Irak in het Midden-Oosten. In een emotionele video op Instagram vertelt Sam hoe diep de reis hem heeft geraakt.

De zanger, die hulpprogramma’s in het land bezocht, maakte de trip als ambassadeur van War Child, een hulporganisatie die aandacht vraagt voor een betere geestelijke gezondheidszorg voor kinderen in oorlogsgebieden.

“Ik vind het vreselijk om te zeggen en schaam me ervoor, maar ik leefde in een bubbel voordat ik in Irak arriveerde”, aldus de zanger. "Toen ik in het land aankwam, voelde ik me schuldig dat ik er nooit aandacht voor had. Ik maakte me als kind zorgen om de domste dingen, terwijl er in Irak gruwelijke dingen gebeuren."

De 25-jarige Smith besloot bij thuiskomst zijn indrukken en ervaringen uit Irak neer te pennen. Zo ontstond een nummer op zijn nieuwste album, waarin de reis verwerkt zit. "Ik ging zitten en schreef Pray. Dat lied gaat over mij en mijn relatie met de wereld, en over hoezeer de reis mijn ogen opende."

To my wonderful fans, I am so excited and happy to announce that I have become a global ambassador for the incredible humanitarian group @warchilduk. Over the past year I have been on two trips with War Child to Iraq and to Jordan to witness first hand what this incredible charity are doing to create safe and inspiring spaces for children who have been deeply affected by war, both mentally and physically. I am so honoured to be a part of such an incredible team and I am truly excited to start helping to raise as much money and awareness as possible. Stay tuned & please watch this video. You can donate here at.... www.warchild.org.uk/winter-appeal thank you x Een foto die is geplaatst door Sam Smith (@samsmithworld) op 04 dec 2017 om 10:04 CET