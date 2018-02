'De allereerste keer'-zangeres Rita Deneve overleden MVO - MVDB

Zangeres Rita Deneve is overleden. Ze werd 73. Dat laat haar familie weten via Facebook. Deneve was al een tijdlang ziek.

De uit Liedekerke afkomstige zangeres begon haar carrière in 1961 onder de artiestennaam 'Rita D.' Ze brak in 1967 door in de talentenjacht Canzonissima op de BRT. Ze scoorde vooral met feestelijke uptempo-nummers. Haar grootste hit scoorde ze in 1971 met 'De allereerste keer', een vertaling van een nummer van de Italiaanse zanger Nicola Di Bari. Nico Gomez, de vader van Raymond van het Groenewoud, verzorgde het arrangement. Di Bari scoorde amper met zijn versie, dit in tegenstelling tot Rita Deneve. Ze stond met de hit twaalf weken genoteerd in de Vlaamse hitlijsten.

Tot haar repertoire behoren verder nummers zoals 'Juanita Jones' (1968), 'Olé Oké / Op een zomerdag' (1969) en 'Dans de hele nacht' (1969).

Deneve acteerde ook, bijvoorbeeld in de VTM-reeks 'Slisse & Cesar' en in 'Postbus X' op de openbare omroep. Ze was ook docente aan het Hoger Instituut voor Dramatische Kunsten in Antwerpen.

De zangeres zal op 10 februari worden begraven in Mechelen. Wie haar voor de allerlaatste keer wil groeten en afscheid wil nemen van het Vlaamse icoon, kan daarvoor terecht in de Sint-Romboutskathedraal vanaf 11u.