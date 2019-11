‘Dawson’s Creek’-acteur James Van Der Beek heeft triest nieuws: “Mijn vrouw heeft een miskraam gehad” Redactie

19 november 2019

15u22

Bron: ANP 0 Celebrities Verdrietig nieuws voor ‘Dawson's Creek’-acteur James Van Der Beek en zijn vrouw Kimberly Brook. Het stel kondigde in oktober aan hun zesde kind te verwachten, maar aan die zwangerschap is voortijdig een einde gekomen. Tijdens de halve finales van ‘Dancing with the Stars’ maakte James het droevige nieuws bekend.

"Mijn vrouw Kimberly en ik hebben de ergste nachtmerrie voor verwachtende ouders meegemaakt. We zijn het kindje kwijtgeraakt.” Het koppel had in een eerdere aflevering van ‘Dancing with the Stars’ laten weten dat ze na drie eerdere miskramen weer in verwachting waren. De camera's van het programma waren er bij toen ze in oktober een echo lieten maken. Het zou James en Kimberly's zesde kind zijn geweest. James en Kimberly hebben al vijf kinderen: Olivia (9), Joshua (7), Annabel Leah (5), Emilia (3) en Gwendolyn (1). Het paar trouwde in 2010.