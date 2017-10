"Dat is papa": Khloé Kardashian bevestigt zwangerschap op Snapchat TDS

Hoewel er officieel met geen woord over wordt gerept, zou Khloé Kardashian al maanden zwanger zijn van haar eerste zoontje. Maar nu lijkt alles er toch op te wijzen dat de zus van Kim de komst van haar eerste baby heeft bevestigd op Snapchat.

De wereldpers houdt Khloe Kardashian en haar vriend, basketballer Tristan Thompson, al een tijdje nauwlettend in de gaten. Elke keer ze in het openbaar verschijnen zijn alle ogen gericht op wat volgens velen een beginnend babybuikje is. Een officiële verklaring van Khloé over de hardnekkige geruchten kwam er evenwel nog niet.

Maar toen de realityster gisteren Halloween vierde leek ze op Snapchat toch een en ander prijs te willen geven. Khloé deelde immers een foto van Tristan waar ze de niet mis te verstane woorden "Dat is papa" bijschreef. Bovendien menen fans dat haar bolle buikje ook duidelijk te zien is in de verschillende filmpjes die Khloé postte.

RV Deze foto van Tristan deelde Khloé op Snapchat.

Khloé en Tristan haalden voor Halloween overigens het onderste uit de kan: als rasechte 'Game of Thrones'-karakters Khal Drogo en Daenerys Targaryen hebben ze samen de bloemetjes buitengezet. Naast Khloé zijn ook Kylie Jenner en Kim Kardashian in verwachting.