"Dat ik goed bezig ben": Tom Waes al 47 dagen gestopt met roken

22 februari 2018

17u16

Bron: Twitter 0 Celebrities Tom Waes is Vlaanderens populairst tv-held van vele uitdagingen. Van het uitvoeren tot halsbrekende toeren tot het ontdekken van de meest exotische bestemmingen mogelijk. Het VRT-gezicht gaf zichzelf bij de start van 2018 een nieuwe zware opdracht: stoppen met roken.

En dat lijkt Tom Waes ook aardig te zullen lukken. Op Twitter laat Tom namelijk weten dat hij het intussen al 47 dagen zonder sigaret doet. Hij deelde er een foto van een app die zijn vorderingen bijhoudt. Liefst 1.200 sigaretten liet Waes al links liggen sinds hij is gestopt.

En dat lukt hem aardig, want ­Waes doet het al 47 dagen zonder sigaret. Niet slecht als je weet dat hij meer dan een pakje per dag rookte. Dat bespaarde hem al 275 euro. "Toch even mezelf herinneren dat ik goed bezig ben”, schreef Waes.

.... mezelf ff herinneren dat ik goed bezig ben ;-)