“Dankzij hem leeft onze zoon nog”: ‘Iron Man’ Robert Downey jr. blijft een held voor zijn ex-vrouw Redactie

20 september 2019

12u00

Bron: TV FAMILIE 1 Celebrities Acteur Robert Downey jr. (54) heeft een hartverwarmende lofbetuiging ontvangen van zijn ex-vrouw, zangeres Deborah Falconer. En dat terwijl hun echtscheiding in 2004 met heel wat ruzie gepaard ging. Maar kijk, nu spreekt Deborah enkel nog in lovende én vooral dankbare termen over de ‘Iron M an’-ster.

“Robert heeft het leven van onze 26-jarige zoon Indio gered”, zegt Deborah. “Ik kan hem niet genoeg bedanken. Híj en híj alleen heeft ervoor gezorgd dat Indio nu nog leeft. Onze zoon was helemaal in de ban van de drugsdemonen en het was Robert die ze heeft verjaagd!”

Bij de hand

Indio (25), die een carrière probeert uit te bouwen als rockmuzikant, kampte met een zware cocaïneverslaving. Toen Robert, die ooit zelfs door drugsproblemen in de gevangenis belandde, zag hoe ernstig de situatie was, nam hij meteen zijn verantwoordelijkheid.

“Robert heeft onze zoon bij de hand genomen en hem persoonlijk naar de afkickkliniek gebracht”, aldus Deborah. “Om Indio te tonen dat hij deze strijd niet alleen moest voeren, woonde Robert daar zelfs een serieus deel van de sessies bij. Indio was op een bepaald moment een wrak, een zielig hoopje ellende dat aan de deur van de dood aanklopte. Hadden we hem aan zijn lot overgelaten of enkel gerekend om de hulp van professionals, dan waren we hem nu kwijt.”

(lees verder onder de foto)

Geen vrienden meer

Deborah beseft dat Roberts bijdrage van groot belang was. “Indio had de steun nodig van iemand die hem liefde en vertrouwen gaf, maar die mentaal sterk genoeg was om streng te zijn. Meedogenloos streng zelfs. Ik kon dat niet. Maar Robert wel. Hij had immens veel geduld, schoof filmprojecten opzij en gaf alles wat hij in zich had om Indio te helpen. En dat is hem gelukt.”

Robert Downey jr, die nog twee kinderen heeft met zijn huidige echtgenote Susan, had lange tijd amper contact met zijn ex-vrouw. “We konden ook een hele poos geen vrienden meer zijn”, zegt Deborah. “Maar nu heb ik weer respect voor hem en zit hij weer in mijn hart. Omdat hij het belangrijkste in mijn leven, mijn zoon, heeft gered.”

Alles op alles

Voor de acteur was het allesbehalve makkelijk om die strijd nogmaals aan te gaan. Het bracht immers heel wat nare herinneringen aan z’n eigen drugsverleden naar boven. “Al die miserie... Robert wéét wat het is, hé”, zegt een vriend. “Hij was zelf ooit een onverbeterlijke junkie. Zwaar aan de heroïne belandde hij in 2001 zelfs achter de tralies nadat hij compleet high bij een buurman inbrak om geld te zoeken voor drugs.”

Eerder was Robert Downey jr ook al onder invloed achter het stuur betrapt. Gelukkig slaagde hij er na z’n gevangenisstraf in of volledig af te kicken. “Dat was de zwaarste strijd uit zijn leven”, aldus nog de vriend. “Robert wou dan ook absoluut vermijden dat zijn zoon door eenzelfde hel zou moeten gaan. En hij zet nu ook alles op alles opdat Indio nu net zo gelukkig wordt als Robert zelf is nu hij de drugs heeft afgezworen.”

Een wereldster

Vandaag is Robert gelukkig getrouwd met z’n tweede vrouw Susan én is hij een wereldster dankzij z’n rollen als Sherlock Holmes en Iron Man in de gelijknamige kaskrakers. “Robert hoopt dat Indio nu hij weer clean is, ook iets van zijn carrière kan maken. Dat hij een succesvol muzikant wordt. Het zou mooi zijn als dat lukt.”