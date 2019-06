“Chris Martin en Dakota Johnson uit elkaar” mvdb

15 juni 2019

06u16

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Chris Martin en Dakota Johnson hebben na bijna twee jaar een einde aan hun relatie gemaakt. Een kennis zegt in The Sun dat de Coldplay-frontman en Fifty Shades-actrice sinds vorige maand uit elkaar zijn.

De breuk tussen de 42-jarige Chris en de 29-jarige Dakota komt vrij onverwacht. Eerder werd nog gefluisterd dat de twee trouwplannen hadden. "Ze hadden het al over een verloving, maar gaan nu zonder elkaar verder", aldus de ingewijde.



Het koppel was sinds oktober 2017 samen. Chris was van 2003 tot en met 2016 getrouwd met Gwyneth Paltrow, met haar heeft hij twee kinderen. Dakota is de enige dochter van acteur Don Johnson en actrice Melanie Griffith.