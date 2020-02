‘Charmed’-actrice Shannen Doherty vecht opnieuw tegen kanker: “Een bittere pil om te slikken” SDE

04 februari 2020

15u25

Bron: ABC News 2 Celebrities Shannen Doherty (48) vecht opnieuw tegen kanker. Dat vertelde ze in een interview met ABC News. De ‘Beverly Hills, 90210'-actrice hield de diagnose een jaar lang geheim, maar besloot nu toch schoon schip te maken: “Het ging binnen een paar dagen toch uitkomen”, klinkt het.

Vijf jaar geleden vocht Shannen Doherty al tegen borstkanker, nu werd er opnieuw kanker vastgesteld bij de ‘Charmed’-actrice. Dat vertelt ze in een interview met ABC News. “Het ging toch binnen een paar dagen uitkomen dat ik kanker in stadium IV (vergevorderd stadium, nvdr.) heb”, zegt ze. “Mijn kanker kwam terug, daarom zit ik hier.”

Geheim

Shannen hield de diagnose een jaar lang geheim, vertelt ze. “Ik denk niet dat ik het al helemaal verwerkt heb. Het is een bittere pil om te slikken. Er zijn verschillende dagen waarop ik me afvraag: ‘Waarom ik?’ En dan denk ik: ‘Waarom eigenlijk niet? Wie anders? Wie verdient dit buiten ik?’ Niemand. Mijn eerste reactie was bezorgdheid: hoe ga ik dit aan mijn moeder en mijn echtgenoot vertellen?”

(Lees verder onder de foto)

De actrice besloot wel nog mee te spelen in de remake van ‘Beverly Hills, 90210'. Dat haar voormalige collega en vriend Luke Perry vier maanden eerder overleden was, wierp een schaduw over die terugkeer. “Het was zo raar voor me om de diagnose te krijgen en dan iemand die er zo gezond uitzag, eerst te zien gaan. Het was echt shockerend. Het minste wat ik kon doen om hem te eren, was om die show te voltooien. Ik heb hem nog steeds niet écht kunnen eren zoals het hoort, vind ik. Het is moeilijk.”

Bewijzen

“Een van de redenen - naast Luke - dat ik toezegde om ‘90210' te doen en niemand iets te vertellen, was omdat ik wilde bewijzen dat mensen met stadium IV ook nog konden werken. Ons leven eindigt niet op het moment dat we de diagnose krijgen, weet je. Er blijft nog steeds wat ruimte om te leven over.” Toch deelde ze haar geheim met collega Brian Austin Green, die tijdens de opnames haar rots in de branding werd. “Er waren momenten van grote paniek waarop ik dacht: ik kan dit niet. Brian was de enige persoon die ik iets verteld had, al vrij snel. Voor de opnames belde hij me altijd op en zei: ‘Luister, wat er ook gebeurt, ik ben er voor je.’ Hij keek naar me en zei: ‘Dit komt goed, kiddo.’ Brian heeft me dus heel erg geholpen.”

(Lees verder onder de foto.)

Juridische strijd

Shannen besloot met het nieuws naar buiten te komen omdat ze momenteel in een juridische strijd verwikkeld zit met haar verzekeringsmaatschappij State Farm. In 2018 raakte haar huis beschadigd in een brand, maar de actrice vindt dat ze niet al het geld waar ze recht op had, terug kreeg betaald. Daarop spande ze een rechtszaak aan, maar ze vreest dus dat de verzekeringsmaatschappij haar medische geschiedenis openbaar zal maken. “Ik wil dat mensen het van mij zelf horen", vertelt Shannen. “Ik wil niet dat het verdraaid wordt. Ik wil niet dat het een rechtbankdocument wordt. Ik wil dat het echt en authentiek is. En ik wil dat mensen het van mij horen, ik wilde alleen dat ze het nog niet wisten.” Ze besluit: “Wat ik nu vooral nog wil doen, is een impact maken. Ik wil herinnerd worden voor iets dat groter is dan ikzelf.”

Stadia

Er zijn vier verschillende stadia van kanker, die aangeduid worden met Romeinse cijfers. Van I (beginstadium) tot en met IV (vergevorderd stadium). In stadium IV hebben de kankercellen zich ook verspreid in de rest van het lichaam. Nog maar weinig patiënten kunnen genezen in dit stadium. Vaak wordt er chemotherapie of radiotherapie gegeven om het leven van de patiënt zo draaglijk mogelijk te maken.