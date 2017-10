"Charline werd weggestemd bij 2Empress" TK SVH

Bron: Mediahuis 0 Florian Van Eenoo photonews Justine Szpringer (links) en Charline Vandergeeten in 2016. Celebrities Vorige week meldden we al dat Charline Vandergeeten het dj-duo 2Empress had verlaten. "Ze wil zich op haar solocarrière richten", klonk het bij manager Dieter Van Daele, tevens de ex-man van Charline. Haar advocaat werpt nu echter een ander licht op de zaak. "Mijn cliënte is met twee stemmen tegen één weggestemd uit de groep", laat die weten.

Een grote verrassing was het vertrek van Charline niet echt. Na een fel gemediatiseerd huwelijk - het aanzoek op Curaçao was ook te zien in 'The Sky Is The Limit'- lieten Charline en 2Empress-manager Dieter Van Daele recent weten dat een scheiding onvermijdelijk was. "Charline is verliefd op iemand anders", klonk het na amper een jaartje huwelijk. "Maar onze wegen mogen emotioneel dan wel gescheiden zijn, professioneel blijven we samenwerken."



Dat duurde echter niet lang: vorige week werd aangekondigd dat Charline de groep verliet. Ze wordt vervangen door Tatjana De Vliegher, een voormalige discotheekzangeres. "Charline wil zich toeleggen op haar andere passie, de paardensport, en zag op tegen de vele en verre reizen. Bovendien ambieert ze nu een solocarrière", aldus Van Daele.



Onzin, blijkt nu. "Na de scheiding van 2Empress-manager Dieter Van Daele is er gestemd door de drie zaakvoerders (Vandergeeten, Van Daele en 2Empress-collega Justine Springer) en is mijn cliënte met twee stemmen tegen één weggestemd als deejay-artieste", laat de advocaat van Justine weten in Het Nieuwsblad. Ze werd dus uit de groep geduwd, en vertrok niet zelf.

Photo News Charline en Dieter tijdens hun huwelijk.