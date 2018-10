"Channing Tatum heeft een oogje laten vallen op Jessie J" TK

11 oktober 2018

09u33

Channing Tatum is na zijn scheiding van Jenna Dewan weer terug op de datingmarkt te vinden. De Britse zangeres Jessie J lijkt de gelukkige te zijn die met hem aan het daten is geslagen.

De twee zouden elkaar momenteel regelmatig zien, al is van een hele serieuze relatie nog geen sprake. Dat meldt een bron aan Entertainment Tonight. Channing en Jesse hebben elkaar in het verleden weleens ontmoet bij een awardshow, waar zij hem een prijs uitreikte.

De acteur was 8 jaar getrouwd met Jenna en heeft een 5-jarige dochter met haar, Everly. Afgelopen april kondigden ze aan te gaan scheiden, via een post op Instagram. "We hebben samen liefdevol besloten om uit elkaar te gaan. We werden een aantal jaar geleden stapelverliefd op elkaar en hebben een geweldige tijd gehad. De liefde die we voor elkaar voelen is dan ook niet veranderd, maar ons avontuur leidt ons nu naar verschillende paden. We zijn twee beste vrienden die elkaar de ruimte geven en het beste voor de ander willen. We blijven altijd familie en zullen ervoor zorgen dat onze dochter Everly twee liefhebbende ouders heeft en behoudt. Liefs, Channing en Jenna."