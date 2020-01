“Channing Tatum en Jessie J zijn weer bij elkaar” BDB

23 januari 2020

15u36

Bron: ANP 0 Celebrities ‘Magic Mike’-acteur Channing Tatum (39) en zangeres Jessie J (31) zouden hun relatie een tweede kans willen geven. De twee gingen een paar weken geleden uit elkaar, maar volgens E! News heeft het koppel zich verzoend.

Channing en Jessie besloten eind vorig jaar een punt te zetten achter hun relatie van meer dan een jaar. Ze gingen toen als vrienden uit elkaar, en er werd zelfs gezegd dat de twee nog steeds 'heel hecht' waren. Het is voor de vrienden van het koppel dan ook geen verrassing dat ze elkaar teruggevonden hebben. Het paar is ook al meerdere keren opnieuw samen gespot in het openbaar.

De acteur en de zangeres begonnen te daten een paar maanden nadat bekend werd dat Tatum en zijn vrouw Jenna Dewan, met wie hij een dochter heeft, uit elkaar waren. Dewan is intussen zwanger van haar nieuwe vriend.