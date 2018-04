"Channing en Jenna hebben alles geprobeerd om hun huwelijk te redden" lva

06 april 2018

05u11

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De scheiding van Channing Tatum en Jenna Dewan sloeg eerder deze week in als een bom en de Amerikaanse media raken dan ook niet uitgepraat over "de breuk van het jaar". Volgens insiders hebben de twee "er alles aan gedaan om hun huwelijk te laten slagen, maar was er geen andere uitweg meer".

"Het zat er al een tijdje aan te komen. Ze hebben allebei een tijd vrij genomen van hun werk om te werken aan hun relatie en tijd samen door te brengen. Ze moesten erachter komen wat ze nu precies wilden met hun leven en daar is bijna een jaar overheen gegaan", aldus een bron. "Dat ze samen tot deze beslissing zijn gekomen, zegt genoeg over hun goede verstandhouding en vooral de gezamenlijke liefde voor hun dochtertje Everly."

Boze tongen beweren dat Channing's drankgedrag reden van de breuk is, wat door anderen weer fel wordt tegengesproken. Om dergelijke roddels de kop in te drukken brachten 'Chan & Jen' hun eigen verklaring naar buiten, waarin ze eenmalig hun scheiding toelichtten. "We hebben liefdevol besloten zonder elkaar door te gaan. We zijn twee beste vrienden die elkaar de ruimte geven om te groeien. We zullen altijd familie blijven."

Channing en Jenna leerden elkaar in 2006 kennen op de set van Step Up. De twee acteurs, beiden 37 jaar, trouwden in de zomer van 2009.