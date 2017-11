Catherine Zeta-Jones viert 17de huwelijksverjaardag met Michael Douglas: "Ik zou het allemaal opnieuw doen" MVO

09u32 0 EPA Catherine Zeta-Jones Celebrities Catherina Zeta-Jones (48) viert vandaag haar zeventiende huwelijksverjaardag met echtgenoot Michael Douglas (73). Dat vierde de actrice met een mooie boodschap op Instagram.

"Zeventien jaar geleden zei ik 'ja' tegen mijn beste vriend, en ik zou het allemaal opnieuw doen." Het is immers niet altijd rozengeur en maneschijn geweest tussen de twee. In 2013 gingen ze voor een korte periode zelfs uit elkaar, maar ze waren beiden bereid om hard te werken aan hun relatie. "Ik dacht dat het nooit beter kon worden dan die dag, maar dat was wel zo. Gelukkige huwelijksverjaardag, schat. Samen met jou en onze zonen Dylan and Carys, is élke dag een feestje van 12 uur in het Plaza in New York. Ik hou van je!"