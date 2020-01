'Carpool Karaoke'-producer reageert op heisa: "James Corden rijdt wel zelf met de auto” BDB

24 januari 2020

20u17

Bron: Metro UK 0 Celebrities Het internet ontplofte donderdag toen bleek dat talkshowhost James Corden (41) niet zelf rijdt tijdens de opnames van het immens populaire ‘Carpool Karaoke’. Uit beelden bleek dat de auto op een soort van aanhangwagen staat en zo rondgereden wordt. Maar volgens een producer van het format is dat heel uitzonderlijk.

‘Carpool Karaoke’ is een onderdeel van ‘The Late Late Show’ met James Corden. De presentator rijdt door de stad met een bekende artiest en intussen zingen ze samen liedjes uit het repertoire van de gast. Onder meer kleppers als Céline Dion, Lady Gaga en Adele namen zo al plaats naast Corden. Tijdens de opnames met Justin Bieber deelden enkele voorbijgangers beelden op sociale media. Daarop is te zien dat de auto van Corden op een aanhangwagen staat en zo voortgetrokken wordt. Dat zou betekenen dat de presentator niet zelf moet rijden.

(Lees verder onder de tweet.)

James Corden doesnt even drive during carpool karaoke... This is why I have trust issues pic.twitter.com/x4Z0IJppPC Pop Crave(@ PopCrava) link

Fans reageerden op sociale media erg ontgoocheld. “Dit is bedrog”, klonk het. ‘Carpool Karaoke’-producer Ben Winston, die nauw betrokken is bij de opnames, zag zich dan ook genoodzaakt om te reageren. “We gebruiken zo’n aanhangwagen enkel bij stunts. Wanneer het echt onmogelijk is voor James om zelf te rijden dus. Dit omdat we de veiligheid absoluut willen garanderen. Slechts in een viertal afleveringen hebben we dit zo aangepakt. Tijdens de andere episodes reed James wel zelf.”

De presentator laat de hele hetze in elk geval niet aan z'n hart komen. Op Twitter postte hij een ludieke foto met acteur Samuel L. Jackson. De twee parodiëren daarin een iconische scène uit de film ‘Pulp Fiction’ - waarin Jackson de hoofdrol speelt. Ze zitten op een krukje en James houdt een stuur in z’n handen. “Hé, we gebruiken zelfs geen echte auto”, grapt hij.

guys, we don't even use a real car pic.twitter.com/O0sxMwNFtP The Late Late Show with James Corden(@ latelateshow) link