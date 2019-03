‘Captain Marvel’-ster Brie Larson was blut voor ze eindelijk een grote rol te pakken kreeg MVO

08 maart 2019

13u19 0 Celebrities ‘Captain Marvel’-actrice Brie Larson vertelde in een interview voor Sunday Today dat ze erg krap bij kas zat voor ze haar eerste grote rol te pakken kreeg.

“Ik heb het een tijdje erg moeilijk gehad om rond te komen, nadat een serie waarin ik meespeelde werd gecancelled. Ik kon niet snel aan werk geraken en ben ontelbare keren zo goed als blut geweest. Ik deed op bepaalde momenten drie audities per dag... Heel stresserend. Zelfs vlak voor ik mijn rol in ‘Room’ te pakken kreeg, had ik constant stress over geld. En dat was in 2015, helemaal nog niet zo lang geleden!”

Daarna ging het echter veel beter met de actrice, want die rol leverde haar de Oscar voor ‘beste actrice’ op. Dankzij haar laatste rol als ‘Captain Marvel' is ze plots wereldberoemd als superheldin. “Ik heb veel van mijn personage geleerd: sterk zijn - zowel fysiek als mentaal, mijn mening leren uiten en mijn stem laten horen. De film had mijn leven al veranderd lang voordat hij uitkwam.”