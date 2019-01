‘Captain Marvel’-actrice Brie Larson blaast verloving af KD

12 januari 2019

15u45

Bron: ANP 0 Celebrities Brie Larson (29) en haar vriend Alex Greenwald (39) zijn niet langer verloofd. "Ze hebben voorlopig even een stapje teruggedaan, maar ze blijven goed bevriend", zegt een bron tegen het Amerikaanse tijdschrift People.

De ‘Captain Marvel’-actrice verloofde zich in mei 2016 met haar tien jaar oudere vriend en muzikant. Het koppel trad in de jaren daarna niet vaak op de voorgrond, maar was toch af en toe wel samen te zien op premières. De twee wensen zelf niet te reageren op de verlovingsbreuk.