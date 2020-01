‘Captain America’-actrice beschuldigd van moord op moeder SDE

16 januari 2020

13u00

Bron: Page Six 1 Celebrities Mollie Maxine Fitzgerald (38) wordt aangeklaagd voor de moord op haar moeder, Patricia Fitzgerald (68). De Amerikaanse actrice belde zelf de politie en beweerde dat ze uit zelfverdediging handelde, maar daar wordt niet veel geloof aan gehecht.

De feiten speelden zich al af op 20 december. De Amerikaanse actrice Mollie Fitzgerald, die een kleine rol had als ‘Stark Girl’ in ‘Captain America: The First Avenger’, belde naar 911 en vertelde dat haar moeder haar had proberen te vermoorden. Ze had zichzelf verdedigd waarop mama Patricia overleden was. De politieagenten die aankwamen op de plaats delict, troffen een liggende Patricia aan op de oprijlaan, met een mes in de rug.

Mollie beweerde dat haar moeder haar met datzelfde mes had aangevallen, waarna ze zichzelf met een onderdeel van een stofzuiger had verdedigd. Daarna pakte ze het mes af en stak ze haar moeder in de rug. “Fitzgerald zei dat haar moeder niet wilde stoppen met het mes te nemen om haar te doden, dus moest ze haar moeder wel doden", staat er te lezen in de beëdigde verklaring. Mollie werd door de agenten naar het ziekenhuis gebracht, waar ze behandeld werd voor kleine sneetjes en een bijtwonde.

Maar de forensische artsen vonden niet echt bewijs dat die beweringen van zelfverdediging ondersteunde. Zo waren er geen tekenen dat Patricia het mes had aangeraakt. Uit een autopsie bleek ook dat de vrouw afweerwonden had en kneuzingen die erop zouden kunnen wijzen dat geprobeerd was om haar te wurgen. Mollie’s vader vertelde in zijn verklaring aan de politie ook dat zijn dochter - die sinds juni opnieuw bij hen woonde - steeds vaker agressief gedrag vertoonde. Wanneer er zo'n uitbarsting plaatsvond, zouden hij en zijn vrouw zo snel mogelijk de kamer proberen te verlaten.

Mollie moet op 29 januari opnieuw voor de rechter verschijnen voor moord in de tweede graad. Ze verklaarde eerder dat ze zichzelf zou verdedigen, aangezien ze een rechtendiploma heeft. Ze wil niet dat haar ex-man, Corey Jackson, opgeroepen wordt om te getuigen.