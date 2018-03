'Cameron Diaz stopt met acteren' KDL

12 maart 2018

13u13

Bron: Daily Mail 3 Celebrities Slecht nieuws voor de fans van Cameron Diaz (45): de blondine is helemaal klaar met acteren. Dat vertelt haar goede vriendin, actrice Selma Blair (45).

Cameron Diaz en Selma Blair haalden op de Oscar's Vanity Fair pre-party in Los Angeles vorige week herinneringen op aan de film The Sweetest Thing waarin ze samen te zien waren. "Het leek mij leuk om een vervolg te maken, maar Cameron is er klaar mee", vertelt Selma. "Ze hoeft ook geen films meer te maken, ze heeft een behoorlijk fantastisch leven. Ik heb er geen idee van wat er voor nodig zou zijn om haar weer op het witte doek te krijgen", klinkt het nog.

Cameron, die we in 2014 voor het laatst aan het werk zagen in 'Annie', zou gestopt zijn met acteren om zich helemaal op haar gezinsleven met haar man Benji Madden te richten.