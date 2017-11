'Callboys' in New York voor de Emmy's: "We hebben al goed de toerist uitgehangen" Mark Coenegracht

De ‘Callboys’-ploeg is al sinds donderdag in ‘the city that never sleeps’. Jan Eelen en zijn vier gigolo’s hebben in de wijk Harlem een huis gehuurd voor een week. Wij praten met hen in de kroeg The Crooked Tree in St. Mark’s Place. Dat is de straat in de East Village waar Led Zeppelin in 1975 de gevel van twee huizen gebruikte voor de hoes van het dubbelalbum ‘Physical Graffiti’. Bij Jan Eelen heeft alles altijd een extra laagje. Zelfs een afspraak voor een interview. Het eerste woord dat de heren gebruiken om hun verblijf te omschrijven is ‘jetlag’. «Meer dan verwacht», zucht Matteo. «Maar we hebben ook een gevoel van ongeloof. Ik zie ons nog staan in mijn tuin in Linden om ‘Callboys’ in elkaar te steken. En nu zitten we hier, in een huis in Harlem, met een nominatie voor een Emmy.»

Het chique diploma en de grote gouden medaille die alle genomineerden krijgen, is al in hun bezit. Vannacht halen Eelen en co hopelijk ook de award zelf binnen in de categorie ‘comedy’. «Een beetje raar ja, dat we in die categorie zijn beland», zegt Eelen. «Vier gigolo’s die een escortbusiness leiden, dat valt blijkbaar op. Wel jammer dat de tijdsgeest niet echt mee zit.» ‘Callboys’ neemt het op tegen een Japans, een Braziliaans en een Brits format van komiek Steve Coogan: ‘Alan Partridge's Scissored Isle’. «Een jeugdheld van mij, van wie ik destijds een en ander heb — euh — gecamoufleerd gepikt. Heel wat momenten van ‘In de gloria’ heb ik bij hem geleend. Als ik hem straks op het gala zie, zal ik mij even excuseren», lacht Jan.

