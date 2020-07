‘Call Me By Your Name’-acteur gaat na tien jaar huwelijk scheiden SDE

11 juli 2020

16u45

Bron: People 0 Celebrities Acteur Armie Hammer (33), bekend van onder meer ‘Call Me By Your Name’, gaat scheiden van z'n echtgenote Elizabeth Chambers (37). Dat maakte het voormalige koppel via sociale media bekend.

“Dertien jaar als beste vrienden, soulmates, partners en later ouders", schrijven Armie Hammer en Elizabeth Chambers op Instagram bij een foto uit de oude doos. “Het was een ongelofelijke reis, maar we hebben samen beslist om de bladzijde om te draaien en ons huwelijk achter ons te laten. Nu we aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen, zullen onze kinderen en de relatie die we als co-ouders en goede vrienden zullen hebben, onze prioriteit zijn.”

Een bron vertelt aan PEOPLE: “Ze houden nog steeds erg veel van elkaar en zijn altijd een erg hechte familie geweest. Ik weet dat de kinderen hun prioriteit zijn momenteel, ze willen ervoor zorgen dat er voor hen niets verandert.”

De acteur en de onderneemster trouwden in mei 2010. Ze hebben twee kinderen samen: dochter Harper Grace (5) en zoon Ford Douglas Armand (3).