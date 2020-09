“BV’s van wie naaktbeelden rondgaan slachtoffer van kwaad opzet” jv

11 september 2020

13u11

Bron: VTM Nieuws 2 Celebrities Peter Van de Veire (48) reageerde vanochtend pakkend op de gelekte naaktfoto’s van hem die de laatste dagen op sociale media rondgaan. Eerder liet een andere BV, Stan Van Samang (41), al weten juridische stappen te ondernemen tegen onbekenden voor de verspreiding van gelijkaardige beelden. Nog een derde bekende figuur is eveneens slachtoffer geworden van wat vermoedelijk ‘catfishing’ is. Kwaad opzet dus, zo bevestigt Tom Bauwens, advocaat van Stan Van Samang, aan onze redactie.

De getroffen mannelijke BV’s en schermgezichten proberen te achterhalen hoe hun expliciete privébeelden met soms seksuele handelingen massaal verspreid geraakten op het internet. Dat ze de bewuste foto’s en filmpjes aan elkaar zouden hebben doorgestuurd in besloten WhatsApp-groepjes, ontkent de advocaat van zanger en acteur Stan Van Samang ten stelligste aan VTM Nieuws. Dat een van de partners van de slachtoffers toevallig op de beelden uitkwam en ze daarna uit boosheid zou hebben verspreid, zou dan ook een broodjeaapverhaal zijn.

Er wordt vooral in de richting gekeken van kwaad opzet, bevestigt advocaat Tom Bauwens. Dat betekent dat de bekende Vlamingen doelbewust in de val gelokt zijn door de charmes van iemand die hun vertrouwen kon winnen, al dan niet met een vals profiel op sociale media. Die persoon kon zo de seksueel getinte beelden bemachtigen, om er vervolgens misbruik van te maken. Stan Van Samang maakte volgens Bauwens zo “een inschattingsfout in een relatie van één op één”.



“Hij steekt zich daar ook niet achter weg, maar het is wel zijn privéleven. Wie het vertrouwen van Stan Van Samang heeft geschonden, dat is een aspect van het onderzoek en daar kan ik niet over uitweiden”, aldus nog Bauwens. In de zaak van de drie BV’s gaat het vermoedelijk overigens om meer dan een persoon die zich schuldig maakten aan catfishing. Mogelijk is dit ook al langer aan de gang, bij nog andere bekende figuren, maar dat kon niemand ons bevestigen.

Intussen zijn er heel veel valse, met Photoshop bewerkte foto’s in omloop. Ook van BV’s die helemaal niets te maken hebben met deze zaak. Dat maakt het onderzoek naar de oorsprong van de authentieke beelden alleen maar ingewikkelder.

Op het verspreiden van seksuele beelden zonder toestemming staan straffen tot vijf jaar cel en een geldboete van 80.000 euro.

