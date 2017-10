'Butler' en 'Rafiki'-stem Robert Guillaume (89) overleden ib

Bron: ANP/BuzzE 3 REUTERS Robert Guillaume in 2003. Celebrities De Amerikaanse acteur Robert Guillaume is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan prostaatkanker en stierf thuis in Los Angeles, bevestigt zijn vrouw aan Amerikaanse media.





Guillaume werd bekend door zijn rol als butler Benson DuBois in de televisieserie Benson. Hij speelde de rol van de sarcastische en driftige butler eerst in de comedy Soap, die begon in 1977. Voor deze rol kreeg hij in 1979 een Emmy. Omdat zijn personage zo populair werd, kreeg Guillaume de eigen serie Benson die liep van 1979 tot en met 1986. In 1985 won hij opnieuw een Emmy. In 1994 leende Guillaume zijn stem aan de mandril Rafiki in de Disneyfilm The Lion King.

RIP Robert Guillaume. He was the first African American actor to win best actor in a comedy series, for Benson. He was 89. ¿¿¿¿ pic.twitter.com/odndYQpMys NUFF(@ nuffsaidNY) link

Toen hij de rol van de butler kreeg aangeboden was Guillaume niet meteen enthousiast. "Ik had mijn bedenkingen want ik moest eten serveren, de familie bedienen en dat soort dingen, alsof er niets was veranderd sinds de negentiende eeuw", zei de Afro-Amerikaanse acteur in 2016 in een interview met Oprah Winfrey. Na een tijdje over het aanbod te hebben nagedacht ging de acteur toch overstag. "Ik vond een manier om de vergelijking met de slavernij eruit te halen", aldus Guillaume.

Robert Guillaume was van 1955 tot 1984 getrouwd met Marlene Williams, van wie hij twee zonen kreeg. Een van zijn zoons, Jacques, stierf in 1990 op 33 jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. In 1986 trouwde hij met Donna Brown, met wie hij een dochter kreeg.

Another beloved voice goes silent. ¿The past can hurt but...the way I see it, you can either run from it or learn from it.¿ #RobertGuillaume pic.twitter.com/4sN5vLNSkn Bart at the Moon! ¿¿(@ BartAScott) link