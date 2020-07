“Brooklyn Beckham verloofd” SDE

11 juli 2020

14u41

Bron: Mirror/Metro UK 0 Celebrities Het lijkt erop dat Brooklyn Beckham (21), de oudste zoon van David en Victoria, binnenkort in het huwelijksbootje stapt. Brooklyn, die een carrière als fotograaf nastreeft, zou zich hebben verloofd met actrice Nicola Peltz (25). Dat schrijven Britse media. Het koppel is zo'n acht maanden samen.

Brooklyn Beckham meent het serieus met z'n nieuwe vriendin, de Amerikaanse actrice Nicola Peltz. Daarom heeft hij haar volgens de Britse kranten na een relatie van zo’n acht maanden ten huwelijk gevraagd. De verloving is ondertussen geen geheim meer, vertelt een bron aan The Mirror. “Brooklyn heeft al z’n vrienden in LA verteld dat hij en Nicola verloofd zijn", klinkt het. “Het is algemeen bekend in hun vriendengroep. Ze zijn smoorverliefd.”

Brooklyns ouders, David en Victoria Beckham, zouden ook erg blij zijn met deze nieuwe wending. “Ze hebben deze relatie hun zegen gegeven. Het is een erg opwindende tijd voor de hele familie. Ze denken dat Brooklyn - na een paar stormachtige relaties - eindelijk op z'n pootjes terecht is gekomen." De jongeman had al relaties met onder meer actrice Chloë Grace Moretz en zangeres Madison Beer, maar vooral z'n romance met model Hana Cross viel niet in de smaak bij z'n ouders. De twee hadden meermaals kletterende ruzies - in het openbaar dan nog - waardoor David z'n zoon aanmaande om serieus na te denken over z'n toekomst.

Sinds eind november is Brooklyn samen met de Amerikaanse Nicola Peltz. Ze probeert het te maken als actrice, maar heeft vooralsnog niet echt veel potten gebroken. Haar meest indrukwekkende rol tot nu toe is die als Mark Wahlbergs dochter in ‘Transformers: Age of Extinction’ uit 2014. Ze komt ook uit een erg gegoede familie. Haar vader, zakenman Nelson Peltz (77), heeft een fortuin van 1,6 miljard dollar (zo’n 1,5 miljard euro). Daarbij vergeleken is de 350 miljoen (320 miljoen euro) van de Beckhams klein bier.

De liefde is in ieder geval erg groot tussen Brooklyn en Nicola. Zij noemt hem ‘de liefde van haar leven’ en haar ‘zielsverwant’, hij beschrijft haar als ‘ongelofelijk knap’ en noemt zichzelf de gelukkigste man op aarde.

Lees ook:

Strubbelingen bij de Beckhams: David is geen fan van het lief van zoon Brooklyn



Nieuwe liefde Brooklyn Beckham valt in de smaak bij David en Victoria: “Zo’n invloedrijke schoonouders!”



Brooklyn Beckham is niet de beste stagiair: “Zelfs de simpelste taken zijn al te moeilijk”