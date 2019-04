“Britney Spears opgenomen in psychiatrische kliniek” ADN

03 april 2019

23u16

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt erop dat het niet goed gaat met Britney Spears. De zangeres heeft het moeilijk met de situatie van haar zieke vader. Naar aanleiding daarvan is ze nu opgenomen in een kliniek waar ze psychische hulp krijgt, meldt TMZ op basis van bronnen. Britney blijft dertig dagen, aldus de entertainmentsite.

De toestand rond Jamie Spears, de zieke vader van Britney, is de afgelopen tijd niet echt verbeterd. Hij zou tweemaal onder het mes zijn gegaan en last hebben van complicaties. Wat Jamie precies mankeert, is niet duidelijk. Vanwege haar vader legde Britney haar carrière in januari voor "onbepaalde tijd" stil. De zangeres wilde zich volledig op haar familie richten en cancelde daarom de concertreeks ‘Britney: Domination’, die de popprinses in Las Vegas zou geven. Ook komt er voorlopig geen nieuw album.

Paraplu

Britney worstelde eerder met haar eigen mentale gezondheid. In 2007 raakte ze van het pad af na haar scheiding van Kevin Federline. Ze haalde het wereldnieuws toen ze haar hoofd kaal schoor en een paparazzo te lijf ging met een paraplu.



Vader Jamie nam Britney daarna onder zijn hoede. Omdat ze geen heldere beslissingen meer voor zichzelf kon nemen, beheerde hij haar financiën en zorgde ervoor dat ze in therapie ging en haar leven weer op de rit kreeg. In februari zeiden vrienden van Britney al te vrezen dat de zangeres weer in een neerwaartse spiraal terecht zou komen door de situatie met haar vader.