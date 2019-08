'Bridesmaids-actrice Kristen Wiig is verloofd' SDE

16 augustus 2019

11u19

Bron: ANP 0 Celebrities Actrice Kristen Wiig (45) gaat trouwen. Een ingewijde bevestigt aan TMZ dat Kristen, bekend van films als ‘Bridesmaids’ en ‘Anchorman 2', sinds een paar maanden verloofd is met Avi Rothman, een acteur en regisseur.

Kristen Wiig en Avi Rothman zijn al sinds 2016 samen. Wanneer de acteur precies op de knieën is gegaan, is onduidelijk. Wel werd de 45-jarige actrice al in mei gespot met een gigantische ring om haar vinger.

Voor Wiig wordt het haar tweede huwelijk. De actrice was van 2005 tot 2009 getrouwd met acteur Hayes Hargrove. In 2011 vertelde ze nog in het Britse magazine Stella dat ze niet opnieuw in het huwelijksbootje zou stappen. Het lijkt erop dat Avi haar toch heeft kunnen overtuigen.