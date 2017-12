'Breaking Bad'-ster vertelt zijn meest gênante seksverhaal: "Ga van me af!" DBJ

14u54

Bron: The Graha Norton Show 0

Bryan Cranston werd plots wereldberoemd dankzij de hitreeks 'Breaking Bad' en sindsdien is de 61-jarige acteur met zijn sappige verhalen een graag geziene gast in talkshows. In de show van Graham Norton vertelt hij het meest gênante seksverhaal dat hij ooit beleefde. Verwacht u aan een anekdote over de Alpen en lange, pikdonker tunnels. Door de Alpen dan welteverstaan.

Photo News Bryan Cranston