'Breaking Bad'-actrice verjaagt inbreker

19 maart 2018

12u16 0 Celebrities Anna Gunn heeft donderdagnacht bezoek gehad van een inbreker. De dief gooide een ruitje in van haar huis in Los Angeles, maar sloeg op de vlucht toen de actrice, vooral bekend van haar rol als Skyler White in 'Breaking Bad', snel het licht aandeed.

Gunn werd volgens TMZ gealarmeerd door haar alarmsysteem. Ze belde de politie maar de inbreker was al gevlogen toen de agenten bij haar op de stoep stonden. Anders dan het ingetikte raam hoefde Gunn geen andere schade te melden.

In de afgelopen maanden zijn al meerdere beroemdheden slachtoffer van inbraak geworden in The Valley ten noorden van Los Angeles. Zo kregen onder meer Mariah Carey en Jason Derulo bezoek van dieven.