'Breaking Bad'-acteur Bryan Cranston steunt Time's Up: "De tijd dat oude, blanke mannen vrij spel hadden in Hollywood is voorbij" MVO

09 april 2018

12u25

Bron: ANP 0 Celebrities Bryan Cranston heeft openlijk zijn steun betuigd aan de Time's Up-beweging. De 'Breaking Bad'-acteur is van mening dat de tijd dat 'oudere blanke mannen vrij spel hadden in Hollywood' in het verleden ligt.

Nog voor de uitreiking van de Olivier Awards, zondagavond in Londen, sprak Cranston zich tegenover Daily Mail uit over de beweging die strijdt tegen seksueel misbruik. "Het idee dat oudere blanke mannen de wereld controleren en vrije heerschappij hebben is voorbij. Nu steeds meer mensen ten val worden gebracht, of ze nu schuldig zijn aan seksueel misbruik of machtsmisbruik, krijgen we de kans om een nieuwe basis van wederzijds respect op te bouwen. Dat is nu nog lastig, maar ik ben hoopvol gestemd. Er moet respect zijn voor een ieder, ongeacht je geslacht, huidskleur of seksuele voorkeur", aldus de 62-jarige acteur.

Cranston droeg op de rode loper ook het Time's Up-speldje, zoals vele andere sterren eerder al deden. Tijdens de uitreiking in Londen was hij overigens niet de enige die op deze manier zijn steun liet blijken. Ook onder anderen regisseur Sam Mendes en acteurs Michael Sheen en Alfred Molina droegen het speldje.

Tijdens de prijsuitreiking ontving Cranston de award voor beste acteur voor zijn rol in het theaterstuk Network. De Olivier Awards zijn prestigieuze prijzen in de Britse theaterwereld.