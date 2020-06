“Brad Pitt woont samen met nieuwe vriendin Alia Shawkat” SDE

05 juni 2020

17u38

Bron: Life&Style 0 Celebrities Het liefdesleven van Brad Pitt (56) wordt al jaren onder de loep genomen. Is hij opnieuw samen met ex Jennifer Aniston (51)? Is er een verzoening in de maak met Angelina Jolie (45)? Of gaat een nieuwe vlam met z'n aandacht lopen? Volgens de Amerikaanse pers is dat laatste nu het geval. Brad zou al sinds september een relatie hebben met actrice Alia Shawkat (31), en de twee zouden zelfs al samenwonen. Dat schrijft Life&Style.

Een bron vertelt aan Life&Style dat Brad Pitt z'n lockdown in alle rust doorbrengt met nieuwe vlam Alia Shawkat. De twee zijn zelfs gaan samenwonen. “Brad is op een punt in z'n leven gekomen waar hij z'n geluk volop wil omarmen. Hij heeft dan ook besloten om alle voorzichtigheid te laten varen en Alia te vragen om bij hem in te trekken." Niet dat het zo’n grote stap was: “Ze is daar toch al constant". Haar tandenborstel en sloffen hoefde de ‘Arrested Development’-actrice in ieder geval niet meer te verhuizen, want naar verluidt hadden die hun weg al gevonden naar het huis van Brad.

“Alia vindt het geweldig om bij Brad te wonen”, verklapt de bron. “En hij is gelukkiger dan ooit, nu hij elke ochtend wakker wordt met haar naast zich. Hij heeft de intimiteit, het vertrouwen en de connectie die bij een partner die hij in vertrouwen kan nemen hoort, écht gemist.” Het koppel, dat in september voor het eerst samen gezien werd, maakt het dan ook gezellig. Brad kookt voor z'n vriendin, en zij leert hem enkele typische gerechten uit Irak, waar haar vader van afkomstig is. Buiten eten delen ze ook dezelfde smaak qua muziek en kunst. Hun vrienden zijn dan ook fan. “Ze zeggen Brad dat hij hun relatie nu eindelijk officieel moet maken, maar het lijkt op organische wijze te gebeuren. Dat heeft hij liever."

Wat z'n ex, Angelina Jolie, van dit alles denkt, kan hem niet schelen, vertelt de bron. “Een jaar geleden had het hem misschien iets gedaan, maar niet meer. Wat hij nu met Alia heeft, had hij echt niet verwacht. Maar na heel wat pijn, leeft Brad eindelijk op de manier die hij verkiest."

