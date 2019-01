“Brad Pitt is samen met Charlize Theron” lva

20 januari 2019

Bron: The Sun 0 Celebrities Volgens de Britse tabloid The Sun zijn de Amerikaanse acteur Brad Pitt (55) en de Zuid-Afrikaans-Amerikaanse actrice Charlize Theron (43) een koppeltje. Oscarwinnares Charlize Theron zou Hollywoodster Brad Pitt hebben leren kennen via haar ex-verloofde Sean Penn.

Volgens de Britse krant kenden Pitt en Theron elkaar al langer maar sloeg de vonk over tijdens de kerstperiode. Het zou Pitts eerste serieuze romance zijn sinds zijn breuk in 2016 met actrice Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen heeft.

Charlize Theron was tot 2015 verloofd met acteur en regisseur Sean Penn. Ze verbrak na anderhalf jaar relatie de verloving, naar verluidt nadat ze erachter was gekomen dat Penn stukken serieuzer was dan zij. Het was via gemeenschappelijke vriend Penn dat Theron Pitt leerde kennen.

Theron en Pitt werden samen gespot in de bar van het Chateau Marmont, een luxueus hotel op de befaamde Sunset Boulevard in Los Angeles. “Ze waren enorm handtastelijk en zijn arm was rond haar middel”, zegt de bron. “Brad zag er heel gelukkig zijn.” Theron dronk vodka en Pitt hield het bij spuitwater volgens de bron. Pitt is al een tijd geheelonthouder. De acteur gaf eerder toe dat zijn alcoholverslaving het belangrijkste probleem was in zijn relatie met Jolie.