"Brad Pitt en Charlize Theron zijn gewoon vrienden"

22 januari 2019

03u34

De geruchten dat Brad Pitt (55) en Charlize Theron (43) aan het daten zouden zijn, blijken niet waar te zijn. Volgens Entertainment Tonight zijn de twee 'gewoon goede vrienden' en is absoluut geen sprake van een romance.

"Brad en Charlize kennen elkaar al jaren en zijn door hun recente samenwerking nog betere vrienden geworden. Ze vinden het leuk om tijd met elkaar door te brengen, omdat ze veel dezelfde interesses hebben. Daarbij hebben ze veel gemeenschappelijke vrienden en delen ze de liefde voor acteren, maar geen van beide zit op dit moment te wachten op een serieuze relatie," aldus een bron.

"Omdat ze nu allebei single zijn, wordt er meteen gezegd dat er iets gaande is tussen hen. Ja, ze zouden een Hollywood droomkoppel vormen samen, maar dat is dus niet het geval." De bron voegt eraan toe “dat Brad sowieso liever niet meer iets aangaat met een actrice, na twee mislukte huwelijken”. Pitt was getrouwd met Jennifer Aniston en Angelina Jolie, maar beide keren resulteerden in een scheiding.

Het was de Britse tabloid The Sun die zondag het nieuws bracht dat de twee een koppel zouden zijn. Oscarwinnares Charlize Theron zou Hollywoodster Brad Pitt hebben leren kennen via haar ex-verloofde Sean Penn.