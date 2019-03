“Brad en Angelina willen eindelijk officieel single zijn” TK

18 maart 2019

08u40

Bron: ANP 0 Celebrities De (v)echtscheiding van Hollywoods beroemdste glamourkoppel is na bijna drie jaar nog steeds niet helemaal rond. Brad Pitt en Angelina Jolie willen echter wel verder met hun leven en onderhandelen daarom nu over hun officiële status als singles.

De twee acteurs zijn nog steeds bezig met het verdelen van de huisraad en de voogdij over hun kroost. Hoewel ze al jaren niet meer samen zijn, zijn Brad en Angelina voor de wet dus nog steeds getrouwd. Daar willen ze nu vanaf, want de twee willen ‘verder met hun leven’, melden bronnen aan The Blast. Dus onderhandelen ze nu over het ‘single zijn’.

De wil om weer officieel single te zijn heeft volgens de bronnen niets te maken met het feit dat een van de acteurs met iemand anders aan het daten zou zijn. Begin dit jaar ging wel het gerucht dat Brad iets zou hebben met Charlize Theron, maar dat verhaal werd algauw verbannen naar het land der fabelen.