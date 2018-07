'Borat' slaat terug naar Sarah Palin na heisa nepinterview TDS

13 juli 2018

17u29

Bron: ANP 0 Celebrities Televisiemaker en komiek Sacha Baron Cohen heeft de Amerikaanse politica Sarah Palin wederom op haar nummer gezet. Cohen reageerde via zijn alter ego Dr. Billy Wayne Ruddick op haar ergernis over het nepinterview dat hij had met Palin. Hij deed zich voor als oorlogsveteraan. De oud-gouverneur van Alaska eist excuses van Baron Cohen voor de "perverse grap". Maar die gaan er niet komen.

"Ik ben Dr. Billy Wayne Ruddick, founder/CEO/accountant of Truthbrary.org. Ik heb niet gezegd dat ik een oorlogsveteraan was. Ik was in dienst, in dienst van UPS wel te verstaan. Ik heb slechts een keer voor mijn land gestreden... Toen ik een Mexicaan neerschoot die op mijn terrein kwam. Toevallig kon ik net als onze geweldige president helaas niet in militaire dienst omdat er botsporen gevonden zijn in mijn testikels."

Toen Palin tijdens het bewuste interview doorhad dat ze in het ootje werd genomen door Cohen, werd ze kwaad en kapte het interview af. Nadat ze boos was weggelopen, werd ze door mensen van het programma naar het vliegveld gebracht. Maar ook dat ging helemaal mis. "Ze brachten ons expres naar het verkeerde vliegveld zodat we onze vlucht misten", laat ze haar volgers weten.

Palin heeft Cohen een voorstel gedaan. Ze wil dat de Brit alle opbrengsten van het programma doneert aan goede doelen en groeperingen in Amerika die zich inzetten voor het welzijn van Amerikaanse oorlogsveteranen. "Je mag politici en publieke figuren in de maling nemen zoveel je wilt", moppert Palin verder. "Maar hoe haal je het in je hoofd om de spot te drijven met de mensen die gevochten hebben voor hun land. Dat is ziek."

Het interview met Palin hoort bij een komische documentairereeks die Cohen over Amerika maakt voor CBS/Showtime.