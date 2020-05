‘Bond’-acteur moest afscheid nemen van zus via FaceTime: “Ze reageerde niet, zelfs geen glimlach” LOV

13 mei 2020

09u59

Bron: Guardian 0 Celebrities De Britse acteur Rory Kinnear (44) vertelde in de Britse pers openhartig over het verlies van zijn zus. Die verloor de strijd tegen het coronavirus. Door de opgelegde maatregelen kon hij geen afscheid nemen aan haar zijde.

‘Bond’-acteur Rory Kinnear heeft er enkele turbulente weken opzitten. Zijn 48-jarige zus Karina liep het coronavirus op. Dramatisch, want Karina was invalide en liep hoge risico. Ze belandde dan ook snel in het ziekenhuis met long- en nierproblemen. Veel hoop was er niet voor de vrouw, dus maande het ziekenhuispersoneel de familie voorzichtig aan om afscheid te nemen.

Maar de gezinsleden van Karina mochten er niet bijzijn wanneer ze haar laatste adem uitblies. Broer Rory vertelt dat hij met haar moest FaceTimen om afscheid te kunnen nemen. Dat was hartverscheurend voor de acteur. “Ze lag in bed en reageerde niet. Zelfs geen glimlach.” De zorgverleners deden er wel alles aan om de familie te helpen. “Een verpleegster, Patricia, hield de iPad omhoog terwijl mijn moeder één van haar favoriete verhaaltjes voorlas.” Samen met zijn zus en schoonbroer maakten ze er gezamenlijk een mooi moment van. “Ik zei haar hoe trots ik was om haar broer te mogen zijn, en wat ze me allemaal geleerd heeft over het leven.” Hij schreef ook dat ze “uitbundig en dapper was, met een passie voor lawaai, gelach, familie en chaos.”

Kinnear hoopt ook dat hiermee meer aandacht komt voor hulpbehoevende mensen. Zijn zus liep zware hersenschade op tijdens de geboorte, en daarbovenop werd ze ook nog eens verlamd na een operatie aan haar rug op 19-jarige leeftijd.