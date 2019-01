‘Bohemian Rhapsody’-acteurs Rami Malek en Lucy Boynton nu ook in het echt een koppel TK

05 januari 2019

14u22

Bron: ANP 0 Celebrities Niet alleen op het witte doek, maar ook in het echt zijn ‘Bohemian Rhapsody’-acteurs Lucy Boynton en Rami Malek een stel. Dat bevestigde de acteur op het Palm Springs Filmfestival, waar hij de Breakthrough Performance Award in ontvangst mocht nemen.

"Bedankt Lucy Boynton", liet de 37-jarige Malek zich donderdag in zijn acceptatiespeech ontvallen. "Je was mijn bondgenoot, mijn vertrouwelinge, mijn liefde."

Malek speelt in de biografische prent de in 1992 overleden Freddie Mercury, de 24-jarige Boynton nam de rol van diens geliefde en muze Mary Austin op zich. Er gingen eerder al geruchten rond over een relatie tussen de twee acteurs. Die zijn bij deze dus bevestigd.