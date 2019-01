‘Bohemian Rhapsody’-acteur Rami Malek: “Ik wist niets van de beschuldigingen aan adres van onze regisseur” MVO

24 januari 2019

09u01

Bron: ANP 0 Celebrities Rami Malek (37) was niet op de hoogte van de beschuldigingen van misbruik aan het adres van Bryan Singer, de regisseur van zijn hitfilm ‘Bohemian Rhapsody’.

De acteur zegt in een interview met de LA Times dat hij al een tijd met de voorbereidingen van de Queen-film bezig was, toen Singer werd aangenomen, en hij te druk had met zijn rol als Freddie Mercury om zich in de regisseur te verdiepen. “Ik wist niet veel over Bryan. De beschuldigingen waren, geloof het of niet, niet iets waar ik me bewust van was.”

Singer werd vlak voor het einde van de productie van ‘Bohemian Rhapsody’ ontslagen. Een reden daarvoor is nooit bekendgemaakt. In de afgelopen vijf jaar is de regisseur meerdere keren beschuldigd van misbruik van minderjarige jongens, of pogingen daartoe. Afgelopen week publiceerde The Atlantic een verhaal waarin nog eens vier mannen stellen dat Singer ze als minderjarigen heeft misbruikt. De regisseur ontkent.