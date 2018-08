"Bodyguard redde leven van Demi Lovato" MVO

03 augustus 2018

11u15 0 Celebrities Demi Lovato's toestand na haar overdosis vorige week was zo zorgwekkend dat haar assistente dacht dat de zangeres dood was. Een bodyguard zorgde voor eerste hulp en heeft daarmee mogelijk Demi's leven gered.

Een assistente vond Demi vorige week dinsdag bewusteloos in bed na een lange nacht feesten. Een beveiliger kwam de woning binnen terwijl de assistente gilde: "ze is dood, ze is dood!" Bronnen vertellen dat het erop leek dat Lovato niet meer ademde en dat er bloed en braaksel lag. De bodyguard maakte haar luchtwegen vrij en heeft de zangeres zo in leven weten te houden totdat de hulpdiensten arriveerden.

De beveiliger, de assistente en andere mensen rondom Demi zouden overigens al sinds april weten dat Lovato weer aan de drugs zat. Maar de zangeres weigerde elke vorm van hulp. Iemand die voor Demi werkt, maar anoniem wil blijven, zei eerder al te stoppen met werken voor Lovato als ze dit keer geen hulp accepteert. "Ze kan doodgaan al ze dat niet doet, en ik ga niet toekijken en dan horen dat ik niet heb ingegrepen."

Inmiddels zou het stukken beter gaan met Lovato en kan ze elk moment vertrekken richting een afkickkliniek.