'Blurred Lines'-meisje Emily Ratajkowski toont haar trouwring op érg kenmerkende manier DBJ

04 maart 2018

20u00

Ze werd wereldberoemd na de muziekvideo van Robin Thickes 'Blurred Lines'. Die leverde Emily Ratajkowski niet alleen een modellencarrière op en liefst 16 miljoen volgers op Instagram. Ze trouwde ook enkele weken geleden. Haar trouwring deelt ze op kenmerkende wijze met haar volgers.

De 26-jarige actrice trouwde eind vorige maand in alle discretie met acteur en producer Sebastan Bear-McClard. Hij was het ook die de foto trok. De twee hadden enkel een paar dichte familieleden vrienden op de hoogte gebracht van hun trouwpartij in New York. De ring mag er zijn en die wilde ze ook tonen aan haar volgers.

💎💎💎 Een foto die is geplaatst door null (@emrata) op 04 mrt 2018 om 08:12 CET

Ook op haar trouwdag bracht Emily haar volgers op de hoogte.

💍ny💍 Een foto die is geplaatst door null (@emrata) op 23 feb 2018 om 22:32 CET

Deze video, waarin alle meisjes oorspronkelijk topless verschenen, maakte Emily Ratajkowski wereldberoemd.