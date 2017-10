'Blind date' met Lucas Van den Eynde op Grote Markt in Lier Bertje Warson

08u24 0 Warson Celebrities De populaire theater- en tv-acteur Lucas Van den Eynde had gisteren met tientallen Lierenaars en shoppers een blind date. Hij vroeg aan hen of ze even met hem op de foto wilden maar dan met een blinddoek op. Een echte blind date dus op de Grote Markt van Lier.

Lucas Van den Eynde, die al tien jaar ambassadeur is van de 'Werelddag van het Zicht', liet met de actie mensen even in de huid kruipen van een blinde persoon en zich solidair tonen met de mensen met een visuele beperking. De Lierenaars deden dit met veel plezier.



'Licht voor de Wereld' strijdt al twintig jaar tegen vermijdbare blindheid en voor integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika. Wereldwijd zijn 30 miljoen mensen blind. De helft van deze mensen heeft cataract en zou opnieuw kunnen zien door een eenvoudige operatie. De Belgische ngo zorgt voor toegankelijke oogzorg en onderwijs in Congo, Rwanda en Tanzania. De 'Werelddag van het Zicht' vindt elk jaar op de tweede donderdag van oktober plaats", aldus Van den Eynde.



Ook andere BV's deden mee aan de actie, waaronder Jean Bosco Safari, Peter Van Asbroeck en Severine Dore in Antwerpen, Jan Hautekiet en Bruno Coppens in Brussel, Griet Hoet, Anneleen Monsieur, Jef Desmedt, Aissatou DIOP in Leuven, Danni Heylen in Sint-Niklaas en Wim Oosterlinck in Vilvoorde.