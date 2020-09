‘Black Panther’-held Chadwick Boseman krijgt standbeeld in geboorteplaats TDS

03 september 2020

16u58

Bron: ANP 1 Celebrities Chadwick Boseman - die op 29 augustus wordt in zijn geboorteplaats Anderson in South Carolina geëerd met een standbeeld. Een woordvoerder van de burgemeester bevestigt aan het Amerikaanse TMZ dat al werd begonnen met het ontwerpen van het beeld. Chadwick Boseman - die op 29 augustus zijn stille strijd tegen darmkanker verloor



De gemeente is in gesprek met verschillende kunstenaars over het eerbetoon aan de overleden ‘Black Panther’-ster. Het kunstwerk bevat een standbeeld en een muurschildering en/of andere kunstelementen.

Fans hadden onlangs al een petitie gestart voor een standbeeld van Boseman in plaats van een groots beeld van een soldaat van de Confederatie. Die plek midden op het plein voor het gemeentehuis krijgt Boseman waarschijnlijk niet omdat de burgemeester het beeld niet zomaar mag vervangen.

De acteur overleed vrijdag op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Het nieuws kwam onverwacht omdat Boseman, die al enige jaren ziek was, zijn diagnose nooit publiekelijk had bekendgemaakt.

