‘Black Panther’-acteur Chadwick Boseman (43) gestorven aan kanker RL

29 augustus 2020

06u27

Bron: Belga 9 Celebrities De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman, bekend van de Marvel superheldenfilm Black Panther uit 2018, is overleden aan darmkanker. Dat heeft zijn familie in een verklaring bekendgemaakt. Hij is 43 jaar geworden.

Boseman heeft publiekelijk nooit over zijn ziekte, die in 2016 werd vastgesteld, gesproken en bleef werken aan grote Hollywoodfilms. "Het was de eer van zijn carrière om koning T'Challa tot leven te wekken in Black Panther", aldus een verklaring op de sociale media-accounts van Boseman. "Hij stierf in zijn huis, met zijn vrouw en gezin aan zijn zijde."

Boseman vertolkte ook de rol van Jackie Robinson in de film 42 (2013) en speelde James Brown in Get on Up (2014).