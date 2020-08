‘Black Panther’-acteur Chadwick Boseman (43) gestorven aan kanker DBJ/RL

29 augustus 2020

06u27 326 Celebrities De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman, bekend van de Marvel superheldenfilm ‘Black Panther’ uit 2018, is overleden aan darmkanker. Dat heeft zijn familie in een verklaring bekendgemaakt. Hij is 43 jaar geworden.

Boseman heeft publiekelijk nooit over zijn ziekte, die in 2016 werd vastgesteld, gesproken en bleef werken aan grote Hollywoodfilms. "Het was de eer van zijn carrière om koning T'Challa tot leven te wekken in Black Panther", aldus een verklaring op de sociale media-accounts van Boseman. "Hij stierf in zijn huis, met zijn vrouw en gezin aan zijn zijde."

“Hij inspireerde generaties”

Kort na de dood van Boseman stroomden de reacties van vrienden en collega’s binnen. “God bless Chadwick Boseman”, schrijft Hollywoodster Denzel Washington. “Hij was een tedere ziel en een briljant artiest die door zijn korte maar geweldige carrière altijd bij ons zal blijven.“ Ook Don Cheadle heeft warme woorden over voor zijn collega. “We zullen je missen, broeder. Je was altijd liefdevol”. “Ik ben compleet kapot”, schrijft Chris Evans op Twitter. “Chadwick was speciaal, a true original.” Ook Star Wars-ster John Boyega uit zijn medeleven op Twitter, net als presidentskandidaat Joe Biden. “Chadwick was groter dan alles van hem wat we op het witte doek zagen”, schrijft Biden. “Hij inspireerde generaties en toonde dat je alles kan worden wat je maar wil. Zelfs superheld.”

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z Chris Evans(@ ChrisEvans) link

Van tv naar cinema

Chadwick werd in 1976 geboren South Carolina en verhuisde in 2008, hij was toen 32, naar Los Angeles. Zijn eerste rol als acteur kreeg hij in 2003 in een aflevering van ‘Third Watch’, waarna hij later ook kort in series als ‘Law & Order’, ‘CSI: NY’ en ‘ER’ verscheen. Zijn eerste filmrol had hij te pakken in 2008 in ‘The Express: The Ernie Davis Story’, maar bekend werd hij als Jackie Robinson in de film ‘42' (2013), waarin hij de eerste zwarte baseball-speler in de Major League speelde.

Het betekende Chadwicks definitieve doorbraak. Later gaf hij onder meer gestalte aan James Brown in diens biopic ‘Get On Up’, (2014) maar zijn bekendste rol is uiteraard die van T’Challa, de koning van Wakanda in ‘Black Panther’. Het was de eerste film met een zwarte superheld in de hoofdrol. Het werd een succesvolste films van het jaar 2018 en ook vandaag nog staat de film met een opbrengst van 1,3 miljard dollar op de twaalfde plaats van meest succesvolle films alles tijden. ‘Black Panther’ won drie Oscars.

Wat met ‘Black Panther 2'?

Welke gevolgen het overlijden van Chadwick Boseman heeft voor het vervolg van ‘Black Panther’ is nog niet geheel duidelijk. De opnames moesten nog van start gaan en het grootste deel van de originele cast zou daarbij terugkomen. Ryan Coogler, regisseur van ‘Black Panther’ en onder andere ook van ‘Creed’, zou ook het tweede deel onder handen nemen. Hoewel het hele project nog in de steigers staat, werd er in mei van dit jaar wel een releasedatum gecommuniceerd door Marvel. De film zou uitkomen op 6 mei 2022. Hoe het project nu verder gaat, valt af te wachten.