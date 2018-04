"Bizarre ervaring! Ik schrok me lam": Frans Bauer weet niet wat hem overkomt als slang over hem kruipt TDS

11 april 2018

19u31

Bron: AVROTROS 0

Zanger Frans Bauer en zijn wederhelft Mariska brengen voor de Nederlandse reeks Frans Bauer in Amerika een bezoekje aan een heus Voodoo-museum in New Orleans. Frans krijgt er een zegening door de lokale Voodoo-priesteres: ze schreeuwt luid, danst om hem heen én laat zelfs een slang over Frans kruipen. Met alle gevolgen van dien...