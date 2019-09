‘Billy Elliot’-ster Jamie Bell is onherkenbaar in nieuwste film KDL

11 september 2019

13u45 0 Showbizz Op zijn veertiende werd Jamie Bell (33) wereldberoemd door zijn rol als Billy in de film ‘Billy Elliot’, maar in zijn nieuwste film ‘Skin’ lijkt Jamie in het niets nog op dat jongetje van toen. Laat staan op hoe hij er nu in het dagelijkse leven uitziet.

Jamie neemt in de biopic ‘Skin’ de rol van de vol getatoeëerde neo-Nazi Bryon Widner op zich. De 33-jarige acteur onderging daarvoor een heuse transformatie, de tatoeages zijn natuurlijk niet echt, maar Jamie schoor wel zijn schedel kaal en kwam zo’n 9 kilogram bij voor de rol. “Ik ging er helemaal voor en at alles, echt alles”, vertelde Jamie in juli nog in Variety.

Maar de opnames waren niet makkelijk, vertelt Jamie. Niet alleen werd de film met erg weinig financiële middelen gemaakt, de opnames volgden elkaar in zo’n sneltempo op dat Jamie gewoon weer gewicht verloor door het strakke werkschema. “Soms vroeg ik me echt af waarom ik het deed”, stelt de acteur.